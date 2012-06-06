Харків. 6 червня. УНІАН. На Печенізькому водосховищі блискавка вбила рибалку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, 4 червня о 23.45 від мешканця Печенізького району надійшло повідомлення про те, що на березі Печенізького водосховища у воді біля берега він виявив човен.

У човні був знайдений труп чоловіка, 1981 року народження. За попередніми даними, він рибалив, та під час дощу в човен влучила блискавка.