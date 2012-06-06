Покуратура порушила справу проти майора міліції

Харків. 6 червня. УНІАН. На Харківщині стосовно начальника слідчого відділу одного з райвідділів міліції порушено кримінальну справу.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника відділу прокуратури області Андрія Вінакова.

За його даними, у червні 2011 року майор міліції, зловживаючи службовим становищем, вчинив службове підроблення: вніс до офіційних документів - матеріалів кримінальної справи - завідомо неправдиві відомості про перебування обвинуваченого у приміщенні райвідділу міліції та проведення з ним особисто слідчих дій, тоді як насправді цього не було, а обвинувачений і досі перебуває в розшуку як зниклий безвісти.

1 червня 2012 року стосовно міліціонера порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України (зловживання службовим становищем). У справі триває слідство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років.