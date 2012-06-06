Добкін привітав журналістів Харківщини з професійним святом

Харків. 6 червня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін в привітав журналістів Харківщини з професійним святом і вручив почесні нагороди облдержадміністрації.

Звертаючись до журналістів, він зазначив: «Бажаю вам, щоб ваше розуміння місця і ролі журналіста в суспільстві збіглося зі сприйняттям професії журналіста самим суспільством. Бажаю, щоб ви мали можливість робити свою роботу і не намагалися дізнатися нічию думку, окрім думки читачів і глядачів. І, звичайно ж, я всім вам хочу побажати, щоб ми спільно побудували сильну країну, якою б усі пишалися і нікому не дозволяли її принижувати».

«У нас з вами складна місія. Ми живемо і працюємо в епоху великих змін. Але, як казав нині покійний Владика Никодим, у нас з вами іншого часу не буде. Вас Господь направив на роботу саме в цей час, значить, він вірить, що ви впораєтеся зі своїм завданням. Те ж можна сказати про владу і представників будь-якої іншої професії. Але раз нам випадають такі випробування і труднощі, значить, на нас розраховують і в наших силах не сумніваються», - зазначив М.Добкіна на прес-конференції 5 червня.

Як повідомляє сайт ОДА, Почесною грамотою Харківської облдержадміністрації нагороджені: кореспондент творчої групи служби телевізійної інформації «ОТБ-Новини» ХОД ТРК Анастасія Горєлкіна, спеціальний кореспондент газети «Слобідський край» Юлія Горобець, головний редактор Куп’янської телерадіокомпанії Ганна Куликовська.

Подяку голови Харківської облдержадміністрації висловлено: кореспонденту КП «Газета «Харьковские известия» Ігорю Бескровному, кореспонденту інформаційного агентства УНІАН у Харківській області Юрію Ларіну, кореспонденту інформаційного агентства «Статус-Кво» Лії Хмарі, журналісту Куп’янської телерадіокомпанії Петру Чайковському.

Нагороджено цінним подарунком президента благодійного фонду «Ветеран преси Слобожанщини» Нонну Зотову, а також власного кореспондента УНІАН у Харківській області Володимира Кравченка.