Харківський аеропорт за три дні Євро-2012 «оформив» 84 рейси

Харків. 11 червня. УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» за три дні Євро-2012 прийняв і відправив 84 чартерні рейси з іноземними уболівальниками.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради.

Зокрема, протягом трьох днів у Харкові приземлилися 44 літаки з Амстердама і Копенгагена. У них було 4111 уболівальників. Відбули з аеропорта 40 рейсів, які відвезли 3724 фанів.

У прес-службі уточнили, що 8, 9 і 10 червня на борту 90% всіх авіарейсів перебували уболівальники чемпіонату.

Черговий наплив футбольних туристів очікується 11 червня. За даними директора Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Харківської міської ради Олександра Нечипоренка, сьогодні до Харкова прилетить сім літаків з голландськими уболівальниками. Фанати зупиняться в наметовому містечку в Журавлівському гідропарку. Очкується, що 11 червня у голландському Орандж-кемпі перебуватимуть близько 1100 уболівальників збірної Нідерландів.

Як повідомляв УНІАН, залізницею до Харкова на матч Голландія - Данія прибули понад 800 футбольних фанів.