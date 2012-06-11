У Харкові перший матчевий день Євро не виявив організаційних проблем

Харків. 11 червня. УНІАН. У Харкові перший матчевий день Євро-2012 не виявив організаційних проблем.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника міського голови з питань сім`ї, молоді, спорту і підготовки Євро-2012 з футболу Олександра Попова, який прокоментував передматчеві заходи та матч Голландія - Данія, що пройшов на харківському стадіоні «Металіст» 9 червня.

Він підкреслив, що перший матчевий день Євро-2012 в Харкові продемонстрував повну готовність міста до турніру: і робота фан-зони, і хода уболівальників голландської збірної від площі Свободи до стадіону «Металіст» пройшли без ексцесів і на належному організаційному рівні.

«За тиждень до початку Чемпіонату Європи з футболу 2012 року ми оголосили, що місто готове до ігор на 100%. Перший матчевий день у Харкові довів це. Перший матч ми провели вдало. На жаль, голландці виявилися менш успішними, але це не зіпсувало їхніх вражень від нашого міста», - сказав О.Попов.

У свою чергу директор Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу Олександр Нечипоренко наголосив, що під час ходи уболівальників і трансляції матчів у фан-зоні не зафіксовано жодного серйозного інциденту. Він зазначив, що до стадіону в одній колоні мирно прямували фани різних футбольних збірних.

О.Нечипоренко також зауважив, що президент УЄФА Мішель Платіні, який приїжджав до Харкова у день матчу, висловив задоволення організацією ходи голландців. За словами О.Нечипоренка, високу оцінку першому дню чемпіонату також дали й самі голландці, котрі перебувають у Харкові. «Я розмовляв з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Нідерландах Олександром Купчишиним, і він заявив: «Ви зробили неможливе і зробили переворот у свідомості голландців», - сказав О.Нечипоренко.