З Харкова сьогодні відлітає близько 40 літаків з фанами
11:15, 14 червня 2012Харьків
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До кінця дня може стати більше
Харків. 14 червня. УНІАН. Із Харкова сьогодні відлітає близько 40 чартерних літаків із футбольними уболівальниками
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на інформаційний центр Міжнародного аеропорту «Харків».
За даними диспетчера, усі ці літаки вирушать у рейси до 18.00. У інформаційній службі зазначили, що кількість літаків, які відлітають, до кінця дня може збільшитися.
Як повідомляв УНІАН, 12 та 13 червня на матч Євро-2012 Нідерланди - Німеччина до Харкова прибули понад 20 тисяч уболівальників із цих країн. Більша частина фанів прибула авіатранспортом. Залізницею до Харкова прибули 3 тисяч уболівальників.
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