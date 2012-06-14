З Харкова сьогодні відлітає близько 40 літаків з фанами

Харків. 14 червня. УНІАН. Із Харкова сьогодні відлітає близько 40 чартерних літаків із футбольними уболівальниками

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на інформаційний центр Міжнародного аеропорту «Харків».

За даними диспетчера, усі ці літаки вирушать у рейси до 18.00. У інформаційній службі зазначили, що кількість літаків, які відлітають, до кінця дня може збільшитися.

Як повідомляв УНІАН, 12 та 13 червня на матч Євро-2012 Нідерланди - Німеччина до Харкова прибули понад 20 тисяч уболівальників із цих країн. Більша частина фанів прибула авіатранспортом. Залізницею до Харкова прибули 3 тисяч уболівальників.