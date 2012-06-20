Минулої доби правопорушень у фан-зоні не зафіксовано - штаб

Харків. 20 червня. УНІАН. Минулої доби у офіційній фан-зоні Харкова правопорушень не зафіксовано.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на обласний координаційний штаб з питань безпеки та правопорядку.

За даними штабу, 19 червня фан-зону на майдані Свободи відвідало близько 50 тисяч осіб.

Медична допомога знадобилася 11 людям, 1 з них був госпіталізований до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Протягом доби фан-зону, аеропорт і залізничний вокзал обслуговувало 13 автомобілів швидкої допомоги. Смертей, надзвичайних подій або нещасних випадків не зафіксовано.