Тимошенко просить міжнародних спостерігачів не допустити затягування касації

Харків. 21 червня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко просить Президента Європейського парламенту Мартіна Шульца і спецпредставників Європарламенту Патріка Кокса та Олександра Квасневського не допустити затягування розгляду касації на вирок у «газовій справі».

Про це під час брифінгу в Харкові повідомив захисник екс-прем’єра Сергій Власенко, зазначивши, що відповідна заява була підписана і в належний спосіб передана, поінформували УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«Ця заява стосується єдиного питання: оскільки ці люди мають мандат спостерігати за ходом і законністю судового розгляду справ проти Тимошенко, Юлія Володимирівна просить їх використати всі належні інструменти з метою уникнення штучного затягування розгляду касаційної скарги захисту на вирок Печерського суду», - сказав С.Власенко.

Захисник нагадав, що згідно зі статтею 391 Кримінально-процесуального кодексу України, в суді касаційної інстанції присутність учасників процесу не є обов’язковою.

«Я хочу нагадати, що Юлія Тимошенко вдруге письмово, ще 8 червня, звернулася до Вищого спеціалізованого суду із заявою про те, що вона не бажає брати участь у розгляді касації захисту. Це – її право, вона своїм правом скористалася і свою волю чітко висловила. Вона зробила це з метою уникнення будь-яких спекуляцій у затягуванні процесу з боку захисту, а також з метою зняття всіх перешкод і з метою уникнення штучного затягування розгляду справи з боку касаційної інстанції», - сказав С.Власенко.

Він зазначив, що одного разу розгляд касаційної скарги захисту вже було незаконно перенесено на 1,5 місяці.

«Тому, - сказав адвокат, - Юлія Володимирівна звертається до міжнародних спостерігачів використати увесь вплив, усі наявні інструменти для того, аби 26 червня суд касаційної інстанції, врешті-решт, поставив крапку, яку він хоче поставити».

«Ми розуміємо, - заявив С.Власенко, - що єдине завдання діючої влади - перешкоджати розгляду скарги Юлії Тимошенко в Європейському суді з прав людини, в тому числі і шляхом абсолютно відвертого і штучного затягування розгляду касаційної скарги».