Завтра Рейсхауер вирішить, чи зможе Тимошенко бути в суді

Харків. 21 червня. УНІАН. Лікар-фізіотерапевт із берлінської клініки «Шаріте» Аннет Рейсхауер сьогодні прибула до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові для продовження лікування екс-прем`єра Юлії Тимошенко.



Як передає кореспондент УНІАН, А.Рейсхауер прибула до лікарні сьогодні вдень.





Лікар не змогла відповісти на запитання, чи зможе Ю.Тимошенко брати участь у судовому засіданні Київського районного суду у справі ЄЕСУ, яке відбудеться 25 червня.

«Завтра буде огляд і завтра вирішуватимемо», – сказала А.Рейсхауер.



Вона також зазначила, що буде в Харкові до понеділка або середи. «У мене квиток із відкритою датою вильоту», – зазначила А.Рейсхауер.



Як повідомляв УНІАН, суддя Київського районного суду Харкова викликає Ю.Тимошенко 25 червня до суду для участі в судовому процесі у справі ЄЕСУ.



У свою чергу комісія МОЗ України у зв`язку з проблемами зі здоров`ям, які має Ю.Тимошенко, рекомендувала суду створити належні умови для перебування екс-прем`єра на судовому засіданні.



Водночас захисник екс-прем`єра Сергій Власенко обурений наміром влади насильно доставити Ю.Тимошенко до суду.



Він заявив, що стан здоров`я Ю.Тимошенко можуть визначати лише медики «Шаріте», а не сформована владою медкомісія.