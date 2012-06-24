До Тимошенко прибув кортеж автомобілів

Харків. 24 червня. УНІАН. На територію Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, де проходить курс реабілітації засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, заїхав кортеж автомобілів.

Як передає корреспондент УНІАН, о 17.10 на територію медичного закладу на великій швидкості заїхали 4 автомобілі з українськими номерами.

Прихильники Ю.Тимошенко, які в цей час пікетують лікарню, зустріли кортеж скандуванням «Юлі - волю!».

У ці хвилини немає офіційного підтвердження, що до Ю.Тимошенко прибули депутати Європейського парламенту, екс-президент Польщі Александер Квасьнєвський та екс-прездент Європарламенту Пет Кок, як це очікувалось раніше.

Одразу після того, як автомобілі заїхали, ворота прохідної медзакладу зачинилися.

Журналісти, як і раніше, перебувають за парканом ЦКЛ «Укрзалізниці».