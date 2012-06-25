На Харківщині протягом вихідних потонуло п’ятеро осіб
12:07, 25 червня 2012Харьків
0 0
Протягом тижня - 10 нещасних випадків на воді
Харків. 25 червня. УНІАН. На водоймах Харківщині протягом вихідних потонуло п’ятеро осіб.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, 23 червня трапилися 2 випадки у Балаклійському та Первомайському районах, 24 червня - у Красноградському, Лозівському та Печенізькому районах.
Всього протягом тижня в Харківській області на водоймах загинуло 10 осіб.
Зазначається, що всі трагічні випадки сталися з власної необережності громадян під час купання.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter