Митники затримали 17 тонн імпортного товару, який містив ГМО

Харків. 26 червня. УНІАН. Співробітники Харківської обласної митниці затримали майже 17 тонн імпортного товару, який містив генетично модифіковані організми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської обласної митниці, заборонений для ввезення в Україну товар було виявлено на митному посту «Харків-центральний».

Співробітники митниці здійснювали оформлення товару «Соєвий лецитин (Е322)», який використовується у харчовій промисловості як емульгатор, стабілізатор. Товар надійшов з Аргентини на адресу харківської філії підприємства, зареєстрованого у Криму. Разом з товаросупровідними документами до митного оформлення був наданий висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, в якому було зазначено, що надані для експертизи зразки не містять генетично модифікованих організмів.

Випробування, проведені Державним підприємством «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», засвідчили наявність генетично модифікованої ДНК сої, вміст якої становить більше 10%.

Міністерство охорони здоров’я на запит митниці надало відповідь, що підприємство-імпортер не отримувало дозвіл на переміщення через митний кордон України товарів із вмістом ГМО.

За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил. Товар вартістю майже 160 тис грн вилучено та передано для зберігання на склад митниці.