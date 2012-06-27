Михайло Добкін привітав з знем народження Геннадія Кернеса

Губернатор відзначив внесок мера у розвиток Харкова

Харків. 27 червня. УНІАН. Голова облдержадміністрації Михайло Добкін привітав із днем народження Харківського міського голову Геннадія Кернеса. «Відзначивши вагомий внесок Геннадія Адольфовича у розвиток півторамільйонного мегаполіса, зміцнення міжнародного іміджу міста у зв’язку з високим рівнем підготовки до Євро 2012, - повідомляє прес-служба губернатора, - керівник області побажав йому нових здобутків у праці і житті».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter