Михайло Добкін привітав з знем народження Геннадія Кернеса
15:33, 27 червня 2012Харьків
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Губернатор відзначив внесок мера у розвиток Харкова
Харків. 27 червня. УНІАН. Голова облдержадміністрації Михайло Добкін привітав із днем народження Харківського міського голову Геннадія Кернеса.
«Відзначивши вагомий внесок Геннадія Адольфовича у розвиток півторамільйонного мегаполіса, зміцнення міжнародного іміджу міста у зв’язку з високим рівнем підготовки до Євро 2012, - повідомляє прес-служба губернатора, - керівник області побажав йому нових здобутків у праці і житті».
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