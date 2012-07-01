Іспанія - чемпіон Європи 2012 року

Харків. 1 липня. УНІАН. Вигравши з рекордним для фінальних матчів рахунком 4:0 у збірної Італії, іспанська збірна відстояла своє звання чемпіона Європи і на наступні чотири роки.

Нагадаємо, минулий чемпіонат - Євро-2008 - збірна Іспанії виграла, перемігши у фіналі Німеччину 1:0.

А вперше чемпіоном Європи іспанці були в 1964 році, вигравши 2:1 у збірної СРСР.

Донині найбільшим рахунком фіналу Євро був 3:0 у фіналі ФРН-СРСР у 1972 році.

Наступний чемпіонат Європи з футболу відбудеться в 2016 році у Франції.