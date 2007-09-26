Металіст – у 1/8 фіналу Кубку України
23:47, 26 вересня 2007Харьків
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Матч у Севастополі - 1:3
Харків. 26 вересня. УНІАН. У матчі розиграшу Кубку України з футболу харківський Металіст завдав поразки ФК Севастополь з рахунком 1:3.
Як повідомляє сайт Металіста, першим гол у ворота гостей забили севастопольці на 22 хвилині (Шевчук).
На це Металіст відповів трьома голами: Джакобія (28), Нвоха (55) та Зезе (57).
Металіст вийшов у наступне коло.
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