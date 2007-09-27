ФК Харків програв Ворсклі

Харків. 27 вересня. УНІАН. На відміну від Металіста інший місцевий клуб ФК Харків програв матч 1/16 Кубку України полтавській Ворсклі і вибув з турніру.

Гра відбулася в Полтаві. Рахунок – 0:2.

Голи забили Швець і Джурічич (45, 62), повідомляє сайт клубу.

ФК Харків, як і Ворскла, виставив експериментальний склад.

На прес-конференції головний тренер харків’ян Володимир БЕЗСОНОВ зазначив, що цю гру було використано як можливість переглянути резерв, дублюючий склад команди. «Нам вдалося подивитися молодь. Дякуємо Полтаві, яка допомогла нам відкрити очі на багато речей, яких я раніше не бачив», - сказав тренер.