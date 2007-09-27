Мати тримала дитину на одній воді

Харків. 27 вересня. УНІАН. Прокуратурою Ленінського району м. Харкова за порушено кримінальну справу стосовно 26-річної харків’янки за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомила кореспонденту УНІАН старший прокурор обласної прокуратури Олена КРАВЧЕНКО, у червні ц.р. ця жінка народила дитину, але зовсім не дбала про неї, умисно не виконувала батьківські обов’язки, внаслідок чого наприкінці серпня дівчинку було госпіталізовано до лікарні з тяжкими захворюваннями.

За словами прокурора, ця жінка раніше була засуджена до 6 років позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого злочину. Після звільнення з виправної установи стала вести антигромадський спосіб життя, зловживала спиртними напоями, не працювала.

Спеціалісти цієї медичної установи та судмедексперти дійшли висновку, що тяжкість стану здоров’я немовляти зумовлена ненаданням матір’ю дитині необхідного догляду, годування та своєчасної медичної допомоги. Фактично мати тримала немовля на одній воді, залишала тривалий час напризволяще. Це ж підтвердили і сусіди та родичі горе-матері.

Кримінальний кодекс передбачає за такі дії покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий термін, сказала О.КРАВЧЕНКО.