На Харківщині з початку року всиновлені майже 70 дітей - Добкін

Харків. 6 липня. УНІАН. На Харківщині за січень - червень 2012 року всиновлені 69 дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час наради «Соціальні ініціативи Президента України» за участю віце-прем`єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергія Тигипка сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

За його даними, з них 57 дітей (83%) всиновили громадяни України. М.Добкін підкреслив, що в області під час всиновлення перевага віддається громадянам України.

Губернатор зазначив, що на сьогодні під опікою в області перебувають близько 3,8 тисяч дітей. За словами М.Добкіна, зараз в області функціонують 56 дитбудинків сімейного типу та 423 прийомні родини.

За його даними, у першому півріччі 2012 року на виховання до прийомних сімей та дитбудинків сімейного типу передано 86 дітей.

М.Добкін підкреслив, що Харківська облдержадміністрація та центральна влада приділяє значну увагу вирішенню соціальних проблем регіону, зокрема проблеми наявності дітей без батьківської опіки.