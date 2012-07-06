В Україні потрібно посилити профілактику сирітства - Тигипко

Харків. 6 липня. УНІАН. В Україні потрібно посилити профілактику сирітства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час наради «Соціальні ініціативи Президента України» в Харкові сказав віце-прем`єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій Тигипко.

Він наголосив, що на сьогодні в Україні близько 22 тисяч дітей-сиріт, які виховуються в інтернатах загального типу. За словами віце-прем`єра, на утримання однієї дитини на рік держава витрачає близько 8 тис грн. «А за ці гроші можна підтримувати сім’ї», - зазначив він.

С.Тигипко наголосив, що сьогодні головним завданням є знайти сім’ї, які готові займатися вихованням сиріт, і підтримати їх матеріально. «Вихід - це сімейні форми виховання», - наголосив він, говорячи про можливі способи профілактики сирітства.

С.Тигипко також підкреслив, що з цього року уряд дозволив громадським організаціям надавати соціальні послуги. Це, на його думку, поліпшить обслуговування соціально незахищених категорій населення.