Богословська: суд, ти не правий

Київ. 27 вересня. УНІАН. Кандидат у народні депутати України від Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА має намір сьогодні подати апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду Києва, який 25 вересня визнав недостовірною і наклепницькою інформацію про членів БЮТ, зокрема, про Юлію ТИМОШЕНКО, Олександра ТУРЧИНОВА, Віктора ШВЕЦЯ і Антона ЯЦЕНКА, яку І.БОГОСЛОВСЬКА розповсюдила 18 вересня під час прес-конференції.

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН І.БОГОСЛОВСЬКА заявила, що вважає рішення суду наступом на свободу слова в Україні. «Суд у рішенні визнав незаконними мої особисті оцінки тих або інших подій, що є втручанням у права людини… Це рішення зазіхає на свободу слова в Україні», - заявила кандидат у депутати.

Крім того, І.БОГОСЛОВСЬКА заявила, що суд лише частково задовольнив вимоги заявника в плані визнання неправомірними її заяв і відмовив у спростуванні деяких фактів.

Разом з цим, в рішенні суду, копія якого є в розпорядженні УНІАН, говориться, що станом на день розгляду справи відповідач не мав жодних об`єктивних доказів, які б прямо або опосередковано могли свідчити про достовірність наведених на прес-конференції фактів, прес-конференція 18 вересня носила характер передвиборної агітації. Також у рішенні суду говориться, що суд не може дати висновку за рядом фактів, наведених у позовній заяві у зв`язку з «недостатністю засобів для перевірки», і закриває провадження у справі через те, що воно не підлягає розгляду у порядку адміністративного судочинства.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня БЮТ подав позов до Окружного адміністративного суду міста Києва з приводу звинувачень І.БОГОСЛОВСЬКОЇ на адресу лідера блоку Ю.ТИМОШЕНКО, які вона озвучила на прес-конференції 18 вересня (тема прес-конференції І.БОГОСЛОВСЬКОЇ була така: «Влада і Тимошенко: Україна або руїна»). І.БОГОСЛОВСЬКА 20 вересня не з`явилася на судове засідання.