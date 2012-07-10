В Україні, крім сходу, завтра - зливи, грози, град, шквали

Харків. 10 липня. УНІАН. 11 липня протягом доби на заході, півночі та місцями в центральних областях України та в Криму атмосферні фронти обумовлять зливи, грози, град, шквали 15-20 м / с.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, на сході нашої країни область підвищеного тиску, тому опадів не очікується.

А тепер розглянемо докладніше погоду 11 липня по областям України:

У північних областях вночі і вдень зливи, грози, град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 18-21 градус, вдень 26-31. Вітер південно-східний, південно-західний, північно-західний, північно-східний, 5-10 м/с.

У південних областях вночі і вдень переважно без опадів, лише в Криму місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 17-24 градуси, вдень 28-33. Вітер північно-східний, південно-східний, 5-10 м/с.

У східних областях вночі і вдень без опадів. Температура вночі 16-19, вдень 30-31 градус. Вітер північно-східний, південно-східний, 5-10 м/с.

У західних областях вночі і вдень зливи, грози, місцями град, шквали 15-20 м / с. Температура вночі 16-20 градусів, вдень температура знизиться до 23-28, в Карпатах до 17-22. Вітер північно-західний, північно-східний, 5-10 м/с.

У центральних областях вночі і вдень лише у Вінницькій та Черкаській областях зливи, грози, град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 17-21 градус, вдень 27-32. Вітер південно-західний, південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві та області вночі без опадів, вдень зливи, грози, град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 20-22 градуси, вдень 28-30. Вітер південно-східний, південно-західний, 5-10 м/с.

Погода на курортах Криму 11 липня: в Євпаторії, Севастополі та Ялті короткочасні дощі, грози, у Феодосії без опадів. Вітер північно-східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 19-22 градуси, вдень 29-31.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Ялти, Севастополя і Феодосії 24 градуси, у районі Одеси +26, у районі Євпаторії 23 градуси.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 11 липня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві зливи, грози, місцями град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 18-20 градусів, вдень 23-27. Вітер північно-східний, північно-західний, 5-10 м/с.