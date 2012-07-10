Добкін поставив усім за Євро-2012 «відмінно»

Харків. 10 липня. УНІАН. Сьогодні в Харківській облдержадміністрації відбулося підбиття підсумків роботи Регіонального міжвідомчого координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку під час підготовки та проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Голова облдержадміністрації Михайло Добкін вручив нагороди Президента України, ХОДА та обласної ради харків`янам, які найбільше відзначилися при підготовці та проведенні в Україні Євро-2012.

«Сьогодні можна вже сміливо сказати, що дуже важлива і знакова подія для України і нашого регіону, яким було Євро-2012, відбулася успішно. Дуже багато людей брали участь у підготовці, організації та проведенні турніру. На митних, прикордонних переходах, дорогах, в готелях, у всій міській інфраструктурі і на спортивних спорудах - скрізь працювали професійно підготовлені люди, які впоралися зі своїм завданням на «відмінно». Головний підсумок турніру - можливість представити себе європейською країною, в якій вітаються основні фундаментальні цінності, і де люди живуть за тими ж стандартами, за якими сьогодні живуть у європейському співтоваристві. Цією можливістю Україна повністю скористалася», - сказав М.Добкін.

Він також зазначив, що побоювання скептиків, що передрікали багато проблем під час Євро-2012, не виправдалися. «Я дуже радий, що скептики залишилися ні з чим, і всі їхні прогнози не справдилися. Працювали всі дійсно на «відмінно». Про це говорять як численні гості, яких на Харківщині було близько 500 тисяч, так і керівники держав. Всі відзначили вміння України і Харкова приймати такого рівня події і відповідати всім тим очікуванням, які були у гостей турніру і жителів нашої країни», - сказав губернатор.