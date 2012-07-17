У Вовчанському р-ні виявлено підпільний цех з виробництва сиру

Харків. 17 липня. УНІАН. Співробітниками податкової міліції Харківської області в одному із селищ Вовчанського району виявлено підпільне виробництво сиру,

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління ПМ ДПС у Харківській області з посиланням на начальник відділу організації викриття податкових злочинів Сергія Половиці, обсяг реалізації продукції цеху на місяць становив понад мільйон гривень. При цьому підприємство, якому належить підпільний цех виробництва, передавало звітність до податкової інспекції з прочерками, що свідчить про відсутність господарської діяльності.

В ході перевірки були встановлені неоформлені співробітники підприємства, яке працювало у напівзруйнованому приміщенні в умовах антисанітарії. «Підпільний цех працював близько року. Документи реєстрації підприємства були складені належним чином. Звітна документація, яку підприємство надавало в податкову, була нульовою - у графах декларації стояли порожні рядки. Офіційно працевлаштованими на підприємстві були лише 2 людини, в той час як працювало близько 15 осіб. З ними розраховувалися зарплатою «в конвертах», - розповів С.Половиця.

За його словами, кілька чоловіків прямо на підлозі, залитою водою, розтягували сирний напівфабрикат в канати, замочуючи його в брудних ваннах. Після цього сир розділяли на дрібніші смужки, які вручну заплітали в сирні кіски. Зі слів сироварів, молоко закуповувалося у місцевих жителів за 1,8 за літр, потім його зливали в брудну бочку старої фури і везли до цеху. Там міксером, більше схожим на бетономішалку, збивали. Далі сирні кіски плелися вручну і потім коптилися. Ні у кого з працівників не було санітарних книжок, питання податкових міліціонерів з приводу антисанітарії їх не збентежили. Люди вважали такий спосіб виробництва продукту харчування допустимим і їстівним.

Матеріали перевірки передані до прокуратури Харківської області для вирішення питання про залучення винних до відповідальності.