На Харківщині сталося 139 лісових пожеж

Харків. 17 липня. УНІАН. У Харківській області проводиться серйозна робота з метою попередження лісових пожеж.

Про це на прес-конференції поінформував перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин Дулуб, повідомляє сайт ОДА.

За його словами, станом на 16 липня цього року на території Харківській області виникло 139 лісових пожеж, площа яких становила 37,44 га.

«Нам дуже пощастило, що всі пожежі низові, вогонь не перейшов на крону дерев. Це хороший показник», - зазначив він.

За словами Валентина Дулуба, в рамках роботи з попередження лісових пожеж працівниками лісової охорони спільно зі співробітниками Головного управління МВС України в Харківській області проведено 1614 рейдів з виявлення порушників, у ході яких виявлено та притягнуто до відповідальності 336 осіб, накладено штрафів на суму 6,7 тис. грн.

Також у лісових насадженнях області влаштовано 2769 км мінералізованих смуг, перекрито 1028 позапланових доріг, встановлено 534 одиниць наглядної агітації, а для своєчасного виявлення пожеж в лісових насадженнях здійснюється авіаційне спостереження. Протягом спекотного періоду для попередження нещасних випадків до населення області через засоби масової інформації будуть доводиться правила поведінки при відвідуванні лісових насаджень.