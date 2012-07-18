Область отримає кошти на компенсацію різниці в тарифах підприємствам водопостачання

Харків. 18 липня. УНІАН. Харківська область уже отримала субвенцію в розмірі 212 млн. грн. для компенсації різниці в тарифах підприємствам теплопостачання та 23 млн. грн. для підприємств водопостачання, і очікується субвенція в розмірі близько 288 млн. грн. для підприємств водопостачання.

Про це вповідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на першого заступника губернатора Валентина Дулуба.

За його словами, обласна комісія затвердила різницю в тарифах всім підприємствам теплопостачання, водопостачання та водовідведення області, які подали заявки, на суму 1 млрд. 102 млн. грн.

«Отримані кошти будуть розподілені рівномірно між усіма підприємствами у відповідному процентному співвідношенні. Це означає, що кожному підприємству буде компенсовано 29% від необхідної суми. Це не покриває всю ту різницю в тарифах, яку ми затвердили на комісії, але ми сподіваємося на ще один транш. Перший транш становив 4,6 млрд. грн., а другий має бути більшим. Ми розраховуємо за рахунок цих коштів компенсувати всю накопичену різницю в тарифах», - сказав В.Дулуб.