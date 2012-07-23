Сьогодні Тимошенко на слухання не повезуть - начконвою

Харків. 23 липня. УНІАН. Начальник конвою, який охороняє в лікарні Юлію Тимошенко, пообіцяв народним депутатам від БЮТ, які чергують в лікарні з 4.00 ранку, що екс-прем’єра сьогодні до суду не транспортуватимуть.

Сьогодні з 4-ої години ранку 20 народних депутатів на чолі з головою фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрієм Кожем’якіним чергували у харківській лікарні, де перебуває Юлія Тимошенко, повідомляє прес-служба БЮТ.

«О 7.15 до депутатів вийшов начальник конвою, який відмовився називати своє прізвище, і зачитав заяву Юлії Тимошенко на ім’я керівника Качанівської колонії, у якій вона повідомляє, що відповідно до рекомендацій німецького лікаря вона не може брати участі у судовому засіданні.

Начальник конвою пообіцяв народним депутатам, що Юлія Тимошенко сьогодні не буде транспортуватися до суду» - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 23 липня, о 10.00, у Київському райсуді Харкова має відбутися засідання у справі проти Тимошенко щодо діяльності корпорації «ЄЕСУ».

До нього судмедексперти підготували висновок про стан здоров’я Тимошенко і її здатність брати участь у судових засіданнях.