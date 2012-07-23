ХЗПТУ незаконно видобував артезіанську воду - екоінспекція

Харків. 23 липня. УНІАН. У Харкові товариство з обмеженою відповідальністю «Харківський завод підйомно-транспортного устаткування» незаконно видобувало артезіанську воду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної екологічної інспекції в Харківській області, цей факт було виявлено під час позапланової перевірки підприємства.

За даними екоінспекції, в період з серпня 2011 року по травень 2012 року підприємство, порушуючи статті 16, 19, 21 Кодексу України «Про надра», самовільно забрало 49,3 тис м³ прісної артезіанської води. Шкода від незаконної діяльності ТОВ становить майже 2,1 млн грн.

На цей час керівнику ТОВ «Харківський завод підйомно-транспортного устаткування» пред’явлено претензію з пропозицією добровільно відшкодувати суму завданої шкоди. Держекоінспекція також звернулася до прокуратури Жовтневого району Харкова для прийняття рішення про порушення кримінальної справи.