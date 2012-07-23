На Харківщині під час руху горів пасажирський автобус

Харків. 23 липня. УНІАН. Під час виконання рейсу за маршрутом Куп’янськ - Харків сталася пожежа на пасажирському автобусі Neoplan.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного територіального управління МНС України в Харківській області, подія сталася у неділю близько 17.30 на 524-му кілометрі автошляху «Київ-Харків-Довжанський».

Під час руху автобуса почав горіти моторний відсік, салон швидко заповнився димом. Водій негайно зупинив автобус та висадив пасажирів. Після невдалих спроб самостійно загасити полум’я водій врешті викликав МНСників. До місця пожежі прибуло 2 підрозділи МНС. На момент їхнього прибуття автобус повністю був охоплений вогнем. Рятувальники загасили вогонь о 17.57. Пасажири не постраждали.

Причина виникнення пожежі та сума заподіяних збитків встановлюються.