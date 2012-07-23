Богословська гадає, що новообраний парламент стане ближчим до виборців

Харків. 23 липня. УНІАН. Народний депутат України Інна Богословська (фракція Партії регіонів) сподівається, що новообраний парламент буде ближчим до виборців, аніж нинішній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час форуму «Чесна розмова з майбутнім парламентом».

За її словами, нинішня Верховна Рада, депутати якої обиралися за закритими списками, «віддалилася від народу просто на прірву».

«Ми маємо величезну надію на те, що змішана система виборів, до якої ми зараз повернемося, дасть змогу частину цих питань вирішити вже під час цих виборів», - сказала І.Богословська.

За її словами, нинішній парламент став «закритим клубом».

Як заявила І.Богословська, зовсім іншим має стати наступна ВР, яка обиратиметься за змішаною системою. «Ми дуже велику надію покладаємо на мажоритарників, які поновлять традиції відповідальності депутатів перед округами, а на партії буде покладатися місія розвитку ідеології», - підкреслила І.Богословська.

Вона запевнила, що сьогодні при формуванні списку Партії регіонів «ми дуже ретельно вивчаємо рейтинги конкретних кандидатів до списку і будемо намагатися пропонувати тих кандидатів, які мають підтримку від людей».

Фото Андрія КРАВЧЕНКА