У Харкові на хабарі попався заступник начальника райвідділу міліції

Харків. 23 липня. УНІАН. Прокуратурою м. Харкова порушено кримінальну справу стосовно заступника начальника - начальника міліції громадської безпеки Дзержинського райвідділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, з посиланням на начальника управління нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, прокуратури Харківської області Олександра Бабікова.



За його словами, 21 липня правоохоронець, перебуваючи в автомобілі, отримав від громадянина хабар у розмірі 6 тис грн за непритягнення його до адміністративної відповідальності за допущені порушення вимог чинного законодавства у сфері торговельної діяльності.



Справу порушено за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, яка обіймає особливо відповідальне становище).



Затриманому загрожує позбавлення волі терміном від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. У справі триває досудове слідство.