Ростислав Шурма возглавил "Запорожсталь"

Харьков. 31 июля. УНИАН. 30 июля 2012 года исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «Запорожсталь» назначен Ростислав Шурма, ранее занимавший пост заместителя директора Металлургического дивизиона Группы Метинвест.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям со СМИ ОАО "Запорожсталь".

Значительный практический опыт Ростислав Шурма получил в Группе Метинвест, управляя процессом деятельности металлургических предприятий Группы. Одним из реализованных Ростиславом Шурмой проектов стало создание в Метинвесте Дивизиона стали и проката, который включал в себя все металлургические и прокатные мощности Метинвеста. Позже Дивизион стали и проката был трансформирован в Металлургический дивизион, который объединил коксохимическое, сталеплавильное, прокатное и трубное производства Группы Метинвест. Помимо этого, он руководил процессами интеграции всех новых предприятий, которые вошли в состав Группы Метинвест (Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, Траметал, Промет, Макеевский металлургический завод).

Ростиславом Шурмой была инициирована и создана централизованная служба снабжения всех металлургических комбинатов, построена функция планирования производства и товарных потоков всех предприятий Металлургического дивизиона Метинвеста. В разные периоды времени Ростислав Шурма являлся членом Наблюдательного Совета ММК им. Ильича, председателем Наблюдательного Совета завода Промет (Болгария), членом Совета Директоров Метинвест-Траметал (Италия).

Ростислав Шурма имеет два высших образования: окончил Киевский национальный экономический университет и Национальный университет «Киево-Могилянская Академия». Является депутатом Донецкого областного совета, членом постоянной комиссии по вопросам экологии и природных ресурсов.

«Для меня большая честь и большая ответственность возглавить трудовой коллектив «Запорожстали». Я убежден, что вместе мы сможем решать самые сложные и амбициозные задачи и выведем наш комбинат на качественно новый уровень развития», — прокомментировал свое назначение Ростислав Шурма, Генеральный директор ОАО «Запорожсталь».

Вместе с Ростиславом Шурмой на комбинат пришла новая команда топ менеджеров, которые будут отвечать за основные направления деятельности комбината. Среди них: Александр Третьяков, работавший ранее директором по инжинирингу металлургического комбината «Азовсталь»; Владимир Коломиец, занимавший должность директора по снабжению ООО «МЕТИНВЕСТ-СМЦ»; Владимир Байда, возглавлявший ООО «МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС»; Руслан Божко, ранее заместитель финансового директора дивизиона ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ»; Сергей Гоман, ранее занимавший должность главного инженера Мариупольского металлургического комбината им. Ильича; Андрей Лученко, заместитель директора по персоналу ОАО «МК «Азовсталь» и Руслан Бойчук, возглавлявший юридическую службу ООО «МЕТИНВЕСТ-РЕСУРС»; Олег Адаманов, работавший начальником управления железнодорожного транспорта комбината «Азовсталь».

Открытое акционерное общество "Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь" — один из крупнейших производителей горячекатаных и холоднокатаных рулонов в Украине. Основными потребителями продукции комбината являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, сельскохозяйственного, транспортного машиностроения, производители бытовой техники.