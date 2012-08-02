Власенко зрозумів, що суддя Садовський радиться з прокурорами

Харків. 2 серпня. УНІАН. Київський районний суд Харкова, який розглядає кримінальну справу щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» проти екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, погоджує свої дії з прокуратурою.

Таку думку кореспондентові УНІАН висловив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

На думку захисника, цю тезу підтверджує встановлення в залі судових засідань моніторів для проведення відеоконференції ще до заявлення відповідного клопотання прокурорів, а також опублікування у пресі фотографій підготовленої до відеоконференції кімнати у ЦКЛ «Укрзалізниці».

«Суд живе за своєю програмою, в суду є свої завдання. Суд повністю погоджує свої дії з прокуратурою, що підтверджується, наприклад, ситуацією з наявністю моніторів для відозв’язку. Прокурор ще не встиг заявити клопотання, а в нас уже на столах стояли монітори для відеоконференції. Суддя тільки-тільки заявив, що він збирається дізнатися, чи є технічна можливість для проведення відеоконференції. У цей же день ЦКЛ №5 дає фотографії кімнати, де вже все встановлене, все проведене», - зауважив С.Власенко.

На думку захисника, суд не цікавлять слова німецьких лікуючих лікарів екс-прем’єра, які рекомендують надати Ю.Тимошенко 8 тижнів спокою для забезпечення ефективної терапії.

«Це значить, що суду абсолютно байдуже, про що говорять лікуючі лікарі. Так у нас проходять суди по Тимошенко. Звичайно, суд нічого не цікавить. Суд зацікавлений виконати ту команду, яку він отримує. Отримують вони команду «фас» - вони біжать, отримують команду «фу» - вони зупиняються», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова переніс розгляд кримінальної справи проти Ю.Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ на 14 серпня. Головуючий суддя Костянтин Садовський ухвалив таке рішення, зважаючи на відсутність Ю.Тимошенко та її захисника Євгенії Тимошенко у залі судових засідань.

Суддя також відклав розгляд клопотання прокурорів про використання відеоконференції під час цього судового процесу. К.Садовський постановив з’ясувати можливість проведення такої відеоконференції.

У свою чергу С.Власенко ще в судовому засідання зачитав заяву Ю.Тимошенко про її відмову від участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Захисник наголосив на тому, що чинне законодавство не передбачає проведення відеоконференції під час судового процесу у кримінальній справі. «Чинним законодавством України не передбачена відеоконференція під час судового розгляду у кримінальному процесі», - сказав С.Власенко. Він висловив вимогу захисту екс-прем’єра призупинити провадження у справі до одужання підсудної. Також С.Власенко попросив прибрати зі столів захисників апаратуру, встановлену, на його думку, для проведення відеоконференції.