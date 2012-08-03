Пенітенціарна служба обмежить візити до Тимошенко

Харків. 2 серпня. УНІАН. Відвідування екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, враховуючи рекомендації німецьких та вітчизняних лікарів, буде обмежуватися і проводитися відповідно до вимог українського законодавства та у вільний від проходження медичних процедур час.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна заява Державної пенітенціарної служби України та адміністрації харківської лікарні розміщена на сайті ДПтСУ.

У пенітенціарній службі зазначають, що відповідно до законодавства та Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, засуджені мають право одержувати щомісяця короткострокове (тривалістю до чотирьох годин) та один раз на три місяці тривале побачення (до трьох діб).

У той же час у відомстві звернули увагу на рекомендації українських та німецьких лікарів, які рекомендували максимально обмежити кількість відвідувань на час перебування засудженої у стаціонарному закладі та зосередитися безпосередньо на її реабілітаційному процесі.

«З метою усунення негативного впливу зустрічей на процес реабілітації засудженої, які проводилися на несистемній основі, органи Державної пенітенціарної служби України у подальшому неухильно дотримуватимуться норм українського законодавства щодо кількості побачень згаданої засудженої із захисниками, її родичами, народними депутатами, представниками іноземних держав та міжнародних організацій, а також іншими особами», - йдеться в повідомленні ДПтСУ.

Побачення з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, може надаватися за письмовою заявою засуджених, їхніх близьких родичів, громадських організацій, зазначили у прес-службі відомслва.

«Управлінням Державної пенітенціарної служби в Харківській області, забезпечуючи право засудженої Ю.Тимошенко на отримання медичної допомоги, і надалі надаватиметься безперешкодний доступ до неї медиків. Водночас, враховуючи рекомендації німецьких та вітчизняних лікарів, відвідування засудженої Ю.Тимошенко іншими особами буде обмежуватися і проводитися відповідно до вимог українського законодавства та у вільний від проходження медичних процедур час», - зазначили у пенітенціарній службі.

У ДПтСУ підкреслили, що за час перебування у Київському слідчому ізоляторі, Качанівській виправній колонії та Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» Харкова засуджена Ю.Тимошенко у період з 5 серпня 2011 року по 31 липня 2012 провела понад 340 зустрічей з захисниками, родичами, іншими особами, представниками іноземних держав та міжнародних організацій загальною тривалістю понад 780 годин.