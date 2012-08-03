Тимошенко не хоче зустрічатися з Лутковською – Власенко

Харків. 2 серпня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка проходить курс лікування в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, не бажає зустрічатися з Уповноваженою Верховної Ради з прав людини Валерією Лутковською.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко, коментуючи заяву В.Лутковської про можливість відвідування Ю.Тимошенко в лікарні.

«Є офіційна письмова заява Юлії Володимирівни про те, що вона не бажає бачити цю громадянку. Юлія Володимирівна відправила на ім’я цієї громадянки заяву про те, що вона її не бажає бачити», - наголосив С.Власенко.

На думку захисника, В.Лутковська «ніколи не була уповноваженим з прав людини» і «не знає, що таке права людини».

«Нехай громадянка Лутковська перевіряє сама себе. Не потрібно їхати до Тимошенко представникам гестапо. Громадянка Лутковська, яка все життя була прокурором і доводила, що держава правильно поступає з українськими громадянами, яка сказала, що вона не очікувала такого рішення у справі Луценка, нехай далі вона продовжує займатися тим, чим вона займається», - сказав С.Власенко.

На його думку, В.Лутковська «дозволяє собі робити абсолютно безграмотні юридичні заяви, прикриваючись своїм статусом уповноваженого Верховної Ради».

«Я був про Валерію Лутковську набагато ліпшої думки. Я знаю її з професійної точки зору багато років, але, на жаль, останні її заяви наводять мене на думку, або вона вирішила або беззастережно служити режимові, зневаживши основи професії, або вона не розуміє базових речей юриспруденції. На жаль, її останні заяви, що стосуються справ Юрія Віталійовича Лученка, Юлії Володимирівни Тимошенко, приводять мене або до одного, або до іншого висновку», - сказав С.Власенко.

Як повідомляв УНІАН, В.Лутковська заявила, що в неї немає від Ю.Тимошенко жодної скарги на умови тримання, тому немає підстав для зустрічі. У той же час омбудсмен пообіцяла відвідати колишнього прем’єр-міністра у лікарні після отримання відповідного дозволу лікарів.

«На сьогоднішній день людина знаходиться в лікарні, німецькі лікарі, принаймні зараз, дуже просять обмежити кількість людей, які приходять до нею у лікарню. У мене на сьогоднішній день жодної скарги стосовно умов утримання пані Тимошенко немає. Тому підстав зараз порушувати право особи на отримання медичної допомоги не маю. Але як тільки їй дозволять таку зустріч, обов’язково така зустріч буде», - сказала В.Лутковська.

Вона наголосила, що у разі необхідності представники омбудсмена відвідають судові засідання у справах Ю.Тимошенко.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні

«Укрзалізниці» в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу). Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлінської клініки «Шаріте».