Власенко: телефон Тимошенко не змогли встановити, а відеоконференцію - будь ласка

Харків. 3 серпня. УНІАН. Захисник екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко направив на ім’я головного лікаря Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові Михайла Афанасьєва депутатський запит з проханням пояснити, за які гроші в медичному закладі встановлена апаратура для проведення відеоконференцій.

Про це в телефонній розмові кореспондентові УНІАН повідомив сам С.Власенко.

«Я сьогодні (2 серпня - УНІАН) звернувся з депутатським запитом до пана Афанасьєва, який є головним лікарем лікарні. Я запитав наступне: на які гроші це все робиться, хто за це платить, з яких облікових коштів це відбувається», - сказав С.Власенко.

Захисник зазначив, що такий же депутатський запит він направить до Київського районного суду Харкова, який розглядає справу щодо ЄЕСУ. «І такий же запит ми направимо на ім’я голови суду, щоб нам розповіли, за чий рахунок проводять усі ці заходи в суді. Що в лікарні, ми запитаємо лікарню, і по суду ми запитаємо, хто платить за це все, за ці незаконні дії», - зазначив він.

С.Власенко обурився тим, що в лікарні «немає технічної можливості Юлії Володимирівні поставити телефон, щоб вона могла дзвонити, а відеоконференцію провести в них технічна можливість одразу виникає».

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова переніс розгляд кримінальної справи проти Ю.Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ на 14 серпня. Головуючий суддя Костянтин Садовський ухвалив таке рішення, зважаючи на відсутність Ю.Тимошенко та її захисника Євгенії Тимошенко у залі судових засідань. Суддя також відклав розгляд клопотання прокурорів про використання відеоконференції під час цього судового процесу. К.Садовський постановив з’ясувати можливість проведення такої відеоконференції.