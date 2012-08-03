Завтра на сході без опадів

Хакрів. 3 серпня. УНІАН. 4 серпня погоду в Україні зумовить область підвищеного тиску. Окремі короткочасні дощі очікуються переважно в західних, північних, центральних областях і в Криму.

Як повідомляє Метеопрог спеціально для УНІАН, на решті території країни без опадів. У північних областях вночі без опадів, вдень можливі окремі короткочасні дощі.

Температура вночі 16-19 градусів, вдень спека 30-34. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

У південних областях вночі без опадів, вдень в Криму окремі короткочасні дощі. Температура вночі 18-24 градуси, вдень спека 30-36. Вітер північно-східний, північно-західний, 5-10 м/с.

У східних областях вночі і вдень без опадів. Температура вночі 18-20, вдень спека 30-34 градуси. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

У західних областях окремі короткочасні дощі. Температура вночі 14-17 градусів, вдень 25-30, в Карпатах 22-24 градуси. Вітер північно-східний, південно-східний, 5-10 м/с.

У центральних областях окремі короткочасні дощі можливі у Вінницькій і Черкаській областях. Температура вночі 18-19 градусів, вдень спека 30-35. Вітер північно-східний, північно-західний, 5-10 м/с.

Погода на курортах Криму 4 серпня: в Євпаторії, Севастополі, Ялті та Феодосії окремі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 21-22 градуси, вдень спека 33-35.

Температура морської води біля берегів Чорного моря в районі Феодосії, Севастополя та Одеси 26 градусів, у районі Євпаторії і Ялти +25 градусів.

Погода на курортах в Карпатському регіоні 4 серпня: в Моршині, Трускавці, Яремче та Сваляві окремі короткочасні дощі. Температура вночі 16-19 градусів, вдень 26-28. Вітер південно-західний, північно-західний, 5-10 м/с.