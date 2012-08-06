Власенко заявляє, що Тимошенко хочуть повернути до колонії

Харків. 6 серпня. УНІАН. Народний депутат України Сергій Власенко заявляє, що у вихідні колишнього прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко хочуть повернути з лікарні назад до Качанівської колонії, не долікувавши.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Власенко сказав в ефірі телеканалу ТВі.

«У нас є інформація, що надана команда прокуратурі пришвидшувати розгляд справи в Харкові, а для того, щоб її пришвидшувати, Юлію Володимирівну збираються на вихідних, не долікувавши, викинути із лікарні «Укрзалізниці» і перетягти її назад до Качанівської колонії», - сказав С.Власенко.

За його словами, це потрібно для того, щоб продовжити розгляд справи у суді і «отримати другий штучний вирок, після цього вони там будуть піднімати питання по Щербаню, яке теж є, абсолютно зрозуміло, що воно не має ніякого відношення до реальності».

Як повідомляв УНІАН, Київський районний суд Харкова переніс розгляд кримінальної справи проти Ю.Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ на 14 серпня. Головуючий суддя Костянтин Садовський ухвалив таке рішення з огляду на відсутність Ю.Тимошенко та її захисника Євгенії Тимошенко у залі судових засідань. Суддя також відклав розгляд клопотання прокурорів про ведення відеоконференції під час цього судового процесу.

К.Садовський постановив з’ясувати можливість проведення такого заходу. У свою чергу С.Власенко ще в судовому засідання зачитав заяву Ю.Тимошенко про її відмову від участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Захисник наголосив, що чинне законодавство не передбачає проведення відеоконференції під час судового процесу у кримінальній справі.