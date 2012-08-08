Прокурора Анпілогова призначено на посаду заступника губернатора
10:12, 08 серпня 2012Харьків
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Харків. 8 серпня. УНІАН. Заступника прокурора Харківської області Олега Анпілогова призначено на посаду заступника голови Харківської обласної державної адміністрації.
Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав губернатор Михайло Добкін.
Згідно з розпорядженням, підставою для нового призначення є листи прем’єр-міністра України Миколи Азарова та глави Адміністрації Президента України Сергія Льовочкіна. Які функції покладаються на нового віце-губернатора, на цей час не повідомляється.
Стаж державної служби О.Анпілогова становить 26 років.
До цього часу голова Харківської облдержадміністрації мав шістьох заступників.
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