Прокурора Анпілогова призначено на посаду заступника губернатора

Харків. 8 серпня. УНІАН. Заступника прокурора Харківської області Олега Анпілогова призначено на посаду заступника голови Харківської обласної державної адміністрації.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, відповідне розпорядження підписав губернатор Михайло Добкін.

Згідно з розпорядженням, підставою для нового призначення є листи прем’єр-міністра України Миколи Азарова та глави Адміністрації Президента України Сергія Льовочкіна. Які функції покладаються на нового віце-губернатора, на цей час не повідомляється.

Стаж державної служби О.Анпілогова становить 26 років.

До цього часу голова Харківської облдержадміністрації мав шістьох заступників.