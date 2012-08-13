У ДПтСУ стверджують, що Тимошенко знову відмовилася йти до суду

Харків. 13 серпня. УНІАН. У Державній пенітенціарній службі України стверджують, що Юлія Тимошенко вкотре написала заяву про відмову брати участь у засіданні Київського районного суду м.Харкова, заплановане на завтра, 14 серпня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДПтСУ, «у своїй заяві засуджена посилається на рекомендації лікарів, які рекомендували їй певний час утриматися від участі у процесуальних заходах та обмежити кількість зустрічей з відвідувачами задля досягнення позитивних результатів її реабілітації». Про подання письмової заяви керівництво Качанівської виправної колонії проінформувало суддю Київського райсуду м.Харкова.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Київський районний суд Харкова на 14 серпня переніс розгляд кримінальної справи проти Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України». Суддя, зокрема, постановив з’ясувати можливість проведення цього судового процесу у режимі відеоконференції. 31 липня та 2 серпня Ю.Тимошенко заявляла про відмову від участі в судовому засіданні щодо ЄЕСУ в режимі відеоконференції. 30 липня лікарі німецької клініки «Шаріте», які лікують Ю.Тимошенко у харківській лікарні, висловили сподівання, що українські політики та судді зрозуміють необхідність позбавити екс-прем’єра протягом наступних 8 тижнів будь-яких стресів, щоб вона змогла одужати.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України. За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.