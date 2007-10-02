У СІЗО люблять БЮТ, у жіночій колонії – Партію регіонів

Харків. 2 жовтня. УНІАН. На спецдільницях Харкова - у виправних колоніях та слідчому ізоляторі, де вже завершено підрахунок голосів, більшість виборців підтримала Блок Юлії ТИМОШЕНКО, а в жіночій колонії – Партію регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке своєрідне дослідження провели журналісти інформагентства «МедіаПорт» на підставі даних Центральної виборчої комісії.

В основному голоси розділилися між трьома політичними силами - ПР, БЮТ і НУНС.

У СІЗО найбільше голосів набрав БЮТ (у БЮТ 1280 з 3204 голосів). На другому місці Партія регіонів (521 голос), на третьому Блок «Наша Україна - Народна самооборона» (369 голосів).

Жінки-в`язні віддали перевагу Партії регіонів. У Качанівській жіночій виправній колонії (ВК № 54) ПР набрала більше половини голосів (465 з 904 голосів). За блок «Наша Україна - Народна самооборона» - 318 осіб, за БЮТ голос віддали тільки 32 жінки.

В Олексіївській виправній колонії (ВК№ 25) лідирує НУНС (732 голоси з 1437), на другому місці БЮТ (553 голоси), за Партію регіонів - 67 осіб.

У Холодногірській ВК голоси розділилися майже порівну між трьома політичними силами: НУНС - 360, БЮТ - 315, ПР - 284.

У Диканівській ВК БЮТ на першому місці (542 голоси з 1323). Трохи менше в НУНС- 451 голос. За ПР проголосували 134 виборці.