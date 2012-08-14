Харківщина посіла друге місце за валовим збором зерна в Україні

Харків. 14 серпня. УНІАН. Харківська область зібрала 1,681 млн. тонн ранніх зернових і посіла 2 місце за валовим збором в Україні.

Про це повідомив голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін на обласній нараді з питань підбиття підсумків збиральних робіт 2012 року та завдань посівної кампанії 2012-2013 років.

Губернатор зазначив, що цього року, коли традиційно сільськогосподарські області України не змогли впоратися з поставленими перед ними завданнями, Харківська область досягла непоганих результатів по раннім зерновим, незважаючи на аномальні погодні умови.

«Завершився дуже важливий етап - збирання ранніх зернових. Завдання, яке стояло перед усіма нами на цьому етапі, виконане. Ми планували зібрати 1,4 млн. тонн зерна, а зібрали 1,681 млн. тонн, що дало змогу посісти друге місце за валовим збором по країні, - сказав М.Добкін у вступному слові. «Вже сьогодні, - додав він, - нам з вами необхідно думати про врожай наступного року - це правильно робити по гарячих слідах, коли ще не встигли охолонути комбайни».

Губернатор наголосив, що необхідно вже зараз вжити ряд заходів, які забезпечать урожай 2013 року. Він висунув керівникам районів основну вимогу: персонально вникати в проблеми сільського господарства, і, користуючись знаннями, вміннями і чуттям, оцінювати ситуацію і обирати правильні рішення, повідомляє прес-служба облдержадміністрації.