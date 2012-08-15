Харків. 15 серпня. УНІАН. У Харкові 46-річний чоловік задушив свою матір.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, тіло 74-річної жінки з ознаками насильницької смерті було виявлене у її власній квартирі.

Під час слідчих дій правоохоронцями за підозрою у скоєнні злочину був затриманий 46-річний раніше засуджений за зґвалтування син пенсіонерки. Як було встановлено лікарями, чоловік перебував на момент скоєння злочину у стані алкогольного делірію («білої гарячки»). Зловмисник сам розповів працівникам міліції про подробиці вбивства.

Чоловік затриманий в порядку статті 115 Кримінально-процесуального кодексу України і утримується в ізоляторі тимчасового тримання. Порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За подібний злочин закон передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі, повідомили в ЦЗГ.