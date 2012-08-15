До Тимошенко прибула лікар із клінки «Шаріте»

Харків. 15 серпня. УНІАН. Лікар німецької клініки «Шаріте» Аннет Райсгауер прибула сьогодні до Харкова і в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» спілкується з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, А.Райсгауер перебуває в лікарні вже близько 1,5 години.

Після прибуття до ЦКЛ лікар не спілкувалася з журналістами, які очікували її на прохідній, де діє розпорядження про те, що представники преси не допускаються до лікувального корпусу ЦКЛ.

У даний час немає інформація, чи має намір А.Райсгауер після спілкування з Ю.Тимошенко проводити брифінг.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові.

З травня через погіршення стану здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться в лікарні «Укрзалізниці» в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлінської клініки «Шаріте».