У Польовій триває газифікація

Харків. 15 серпня. УНІАН. Село Польова Дергачівського району газифіковане.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, сьогодні у Польовів відбулися урочистості з нагоди пуску газу.

У них взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, голова Харківської облради Сергій Чернов та голова Дергачівської райогосадміністраціі Віталій Алексейчук.

«Шлях цього газопроводу був складним, доля його вирішувалася в Києві, але як тільки всі питання були узгоджені, одразу почалася активна робота. Зараз робота вже завершена і проходить останній етап підключення будинків до газопроводу. Я вдячний усім, хто доклав руку до цієї події. І я хочу, щоб у людей, які тут живуть, разом з цим газопроводом з`явилися нові можливості», - сказав, звертаючись до селян, М.Добкін.

За його словами, робота з газифікації віддалених населених пунктів на Харківщині проводиться дуже активно.

«Ми цього року будемо відкривати не один десяток таких об`єктів, і все це завдяки злагодженій роботі уряду, НАК «Нафтогаз України» та обласної адміністрації. Ми закінчуємо у цьому році реалізовувати всі роботи, які були заплановані по 150 мільйонах гривень, виділених на 2011 рік, і 150 мільйонів гривень ми отримали на 2012 рік. Ці гроші також будуть реалізовані. Це не тільки газифікація, це і ремонт і будівництво об`єктів соціальної сфери, тобто, фізкультурно-оздоровчі комплекси, ремонт шкіл, будівництво дитячих садків, - все те, що вимагає громада», - зазначив М.Добкін.

За даними прес-служби ХОДА, будівництво газопроводів низького і високого тиску в с. Польова було розпочате у 2011 році за фінансової участі Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Кошторисна вартість об’єкту становить 11894,5 тис. грн. Виконано будівництво 9 кілометрів газопроводу низького тиску та 9,7 км високого тиску, встановлено ГРПШ. На цей час із 161 домоволодіння в селі виконано монтаж газового обладнання у 68 будинках. Найближчим часом заплановано газифікувати ще 10 будинків, сільський клуб, загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів та фельдшерсько-акушерський пункт.