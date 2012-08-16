У Харкові суд вшосте заборонив проведення акції протесту проти мовного закону

Харків. 16 серпня. УНІАН. Харківський окружний адміністративний суд за позовом міської влади вшосте заборонив проведення у Харкові безстрокової акції протесту проти мовного закону.

Як повідомив УНІАН співорганізатор акції Дмитро Пилипець, сьогодні опівдні біля пам’ятника Шевченку в центрі Харкова, де тривала акція, з’явилися судові виконавці і поставили вимогу припинити її.

При цьому активіст не зміг назвати причин заборони, оскільки, за його словами, «нікого з нас на суд не запросили і офіційного повідомлення із суду ще не надійшло». Д.Пилипець припустив, що це «традиційні аргументи суду» у їхніх справах: «заважання проведенню громадських заходів та рухові транспорту, загроза безпеці та життю як учасників заходу, так і мешканців міста, порушення прав і свобод громадян».

За його словами, на місці події перебував спецавтомобіль «Харківкомунпромводу», у який, ймовірно, планувалося повантажити всю атрибутику акції: державні прапори, транспаранти, плакати.

«Ми підкоряємося рішенню суду, але вже подаємо нове повідомлення про проведення акції протесту від імені її учасників - фізичних осіб, братимуть участь близько 20 активістів», - сказав Д.Пилипець. «Акція триватиме на цьому ж місці, біля пам’ятника Шевченку, - додав він, - ми нікому не заважаємо і звідси вже нікуди не збираємося іти».

На думку Д.Пилипця, «мовний закон розколює наше суспільство і спрямований на руйнацію України».

Як повідомляв УНІАН, безстрокова акція протесту проти мовного закону триває у Харкові з 3 липня. Вона розпочалася в центрі міста на майдані Свободи, і після судових заборон її учасники кілька разів змінювали місце проведення. Вночі, 15 серпня, групою невідомих було вчинено напад на наметове містечко - нападники знищили державні прапори, пошматували і викрали всі плакати і транспаранти.