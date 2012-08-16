У Дергачівському районі видані державні акти на землю

Харків. 16 серпня. УНІАН. Мешканці Дергачівському районі отримали державні акти на землю сіножатей та пасовищ.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, документи 15 власникам вручив губернатор Михайло Добкін у ході робочої поїздки до Дергачівського району, яка відбулася 15 серпня.

Він також відзначив, що це лише початок роботи, на сьогодні вже підготовлено понад 5000 державних актів. За словами губернатора, найближчим часом у Харківській області буде видано близько 180 тисяч державних актів.

«Тривалий час в Харківській області не реалізовувалися права тих людей, які при розпаюванні не отримали жодного гектара землі, хоча працювали в цей час у колгоспах, але були зайняті в соціальній сфері, в системі освіти. На сьогоднішній момент ця несправедливість буде повністю ліквідована. Сьогодні в різному ступені готовності знаходиться близько 180 тисяч актів на сінокоси і пасовища, які будуть роздані жителям Харківської області, і, здаючи їх в оренду, люди зможуть заробляти собі гроші. Таких актів ми в цьому році роздамо людям 150 - 180 тисяч. Крім цього, також будуть видані близько 5 тисяч актів на землі під будинками, на неузаконені земельні наділи», - сказав М.Добкін.