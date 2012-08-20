Тайсона в Металісті змінить Жажа?

Харків. 20 серпня. УНІАН. Попри слова Мирона Маркевича про відсутність реального інтересу до Тайсона з боку інших команд, «Металіст» все ж веде переговори щодо продажу гравця.



Як пише «Время футбола» із посиланням на власні джерела, переговори щодо трансферу Тайсона тривають не лише з «Шахтарем», а й з ще як мінімум одним клубом, який також направив свою пропозицію про покупку нападника.

Натомість, за даними видання, замінити Тайсона в «Металісті» може вже знайомий харківським уболівальникам Жажа Коельо.

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