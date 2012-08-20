Професії медика необхідно повернути престиж - Бережна
І підвищити зарплату лікарям
Харків. 20 серпня. УНІАН. Народний депутат України Ірина Бережна вважає, що професії медичного працівника необхідно повернути колишній престиж.
Про це вона заявила під час церемонії нагородження «Кращий лікар року», яка відбулася сьогодні в мерії Харкова. В рамках заходу І.Бережна нагородила головного лікаря Харківської міської студентської лікарні №20 Марину Бакуменко і головлікаря міської клінічної лікарні ім. Гіршмана Михайла Ковтуна.
«Мені було особливо приємно вручити нагороди цим двом людям - Марині Григорівні та Михайлу Івановичу, - сказала І.Бережна. - Я знаю про них не з чуток. Ми постійно контактуємо. До того ж, скільки прекрасних відгуків, теплих слів про цих лікарів я чую під час своїх прийомів і зустрічей з населенням. На рахунку цих людей тисячі врятованих життів. Це лікарі з великої букви, і вони як ніхто заслуговують найвищих нагород і похвали».
Звертаючись до присутніх на урочистому заході, нардеп відзначила, що професії медичного працівника необхідно повернути минулий престиж. Для цього І.Бережна має намір звернутися до Кабінету Міністрів, профільного комітету Верховної Ради з тим, щоб ініціювати розробку законодавчої бази, яка передбачає істотне підвищення оплати праці медпрацівників.
«Це одна з найшанованіших професій у світі, і потрібно зробити все, щоб європейські медики могли заздрити українським», - сказала народний депутат. - Підвищення заробітної плати - це і перший крок до якісної медицини. Потрібні нові підходи до системи оплати праці в галузі охорони здоров`я: важка праця санітарів, медсестер і лікарів має гідно оплачуватися, без «урівнялівки», а відповідно до фаху, трудового стажу та кваліфікації».