У Харкові створять центр підготовки олімпійців

Харків. 22 серпня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович доручив уряду і керівництву Харківської області до 1 січня опрацювати питання щодо надання державної фінансової підтримки у 2013 році на створення цілорічного обласного Центру оздоровлення та формування здорового способу життя дітей і молоді, а також будівництва спортивної інфраструктури комунального закладу «Український східний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час наради з адміністративно-господарським активом Харківської області.

«Нам потрібно значно серйозніше підходити до питань підготовки наших олімпійців. Ми добре розуміємо, що це той потяг, який буде тягнути весь спорт України», - заявив глава держави.

В.Янукович наголосив, що влада має забезпечити спортсменам умови, за яких вони зможуть якісно тренуватися не лише напередодні Олімпійських ігор, а на постійній основі. «Хороша фізична підготовка спортсменів забезпечується тільки в умовах стабільних тренувань», - зауважив він.