Добкін привітав харків’ян з Днем міста
08:51, 23 серпня 2012Харьків
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Текст привітання на сайті ОДА
Харків. 23 серпня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін привітав харків’ян з Днем міста.
Текст привітання розміщений на офіційному сайті облдержадміністраціі:
Дорогие харьковчане!
Примите самые теплые поздравления с Днем города и 69-й годовщиной освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков.
Вместе с вами я горжусь героическим прошлым и созидательным настоящим любимого города и желаю ему дальнейшей счастливой судьбы.
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