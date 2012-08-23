Добкін привітав харків’ян з Днем міста

08:51, 23 серпня 2012
Харьків
0 0

Текст привітання на сайті ОДА

Харків. 23 серпня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін привітав харків’ян з Днем міста.

Текст привітання розміщений на офіційному сайті облдержадміністраціі:

Дорогие харьковчане!

Примите самые теплые поздравления с Днем города и 69-й годовщиной освобождения Харькова от немецко-фашистских захватчиков.

Вместе с вами я горжусь героическим прошлым и созидательным настоящим любимого города и желаю ему дальнейшей счастливой судьбы.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter